Taremi coloca Irão no Mundial de 2022

Um golo do avançado Mehdi Taremi, jogador do F. C. Porto, valeu esta quinta-feira ao Irão um triunfo caseiro por 1-0 sobre o Iraque, em Teerão, e o apuramento para a fase final do Mundial de futebol de 2022.

Taremi selou, aos 48 minutos, o sexto triunfo em sete jogos dos iranianos no Grupo A da terceira fase de qualificação asiática e a sexta presença do país no Mundial, depois de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018, sempre com eliminações na fase de grupos.

No Grupo A, o Irão segue isolado na liderança do grupo, com 19 pontos, contra 17 da Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento, que ainda se pode qualificar esta quinta-feira, se os Emirados Árabes Unidos, quartos classificados, com seis pontos, não vencerem em casa a Síria, sexta e última, com dois.

O Irão, 14.º país com lugar garantido na prova, junta-se às seleções sul-americanas de Argentina e Brasil, ao anfitrião Qatar e às europeias Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça.