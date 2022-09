Taremi com a cabeça no sítio certo para calar críticas

Miguel Pataco Ontem às 23:09 Facebook

Depois da polémica com a expulsão frente ao Atlético de Madrid, na Champions, avançado iraniano marcou e assistiu na vitória tranquila dos dragões frente aos transmontanos

Mehdi Taremi bem tinha avisado. Após as críticas que lhe foram dirigidas pela expulsão na Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid, o iraniano garantira que só se preocupa com os adeptos portistas e o Dragão fez-lhe a devida vénia após ter assumido o papel principal no triunfo frente ao Desportivo de Chaves, resultado que permite à equipa de Sérgio Conceição continuar a três pontos do Benfica.

A campanha para desestabilizar Taremi, denunciada na véspera de jogo por Sérgio Conceição, não está, pelos vistos, a fazer qualquer efeito. O internacional persa esqueceu o vermelho visto na Champions e só demorou dois minutos e 22 segundos para recolocar o F. C. Porto no caminho dos triunfos, com um cabeceamento após um primeiro desvio de Toni Martínez.