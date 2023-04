Taremi com máximo pessoal de golos na mira

Nuno A. Amaral Hoje às 19:49 Facebook

Avançado do F. C. Porto foi poupado na Taça, em Famalicão, a pensar no Boavista. Está a dois golos do máximo numa época.

O dérbi da Invicta devolverá Mehdi Taremi à titularidade na equipa portista, depois de ter sido suplente utilizado no jogo da passada quarta-feira em Famalicão, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O iraniano jogou cerca de 20 minutos nessa partida, cumprindo o plano de poupar energias para o duelo com o Boavista, fundamental nas contas da luta pelo título.

O regresso ao onze azul e branco permitirá ao avançado persa tentar manter-se na rota do recorde pessoal de golos numa temporada. Com 24 finalizações certeiras na época em curso, Taremi está perto do registo da anterior (26), a melhor da carreira, na qual fez ainda 16 assistências. Isto numa altura em que, se for utilizado em todos os jogos do F. C. Porto até ao final de 2022/23, poderá vir a efetuar mais sete partidas.