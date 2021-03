Taremi: das lágrimas em Turim ao prémio de melhor avançado da Liga

Nuno Barbosa Hoje às 16:45 Facebook

Taremi foi expulso contra a Juventus e, no final do jogo em Turim, festejou com muitas lágrimas o apuramento portista para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira há novo motivo para o avançado iraniano festejar.

Pelo terceiro mês consecutivo, Mehdi Taremi foi eleito melhor avançado de fevereiro na Liga portuguesa, com 31 por cento dos votos dos treinadores principais da prova.

O avançado iraniano superou as votações obtidas por Piazon (S. C. Braga), que se ficou pelos 16%, e por Carlos Jr. (Santa Clara), que recolheu 10% dos votos.

Nos seis jogos disputados no período em questão, o jogador dos dragões somou dois golos e duas assistências no campeonato.