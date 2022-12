Taremi de volta para o ataque do F. C. Porto à Taça da Liga

Nuno A. Amaral Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado iraniano entra nos planos de Sérgio Conceição para o jogo em Chaves.

Terminada a participação no Mundial 2022, Mehdi Taremi voltou ao Olival e juntou-se de imediato à preparação para o jogo que o F. C. Porto vai disputar em Chaves, na quinta-feira (19 horas), a contar para a segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga.

O iraniano, que esteve em bom plano no Catar (marcou dois golos à Inglaterra e fez uma assistência na vitória sobre Gales, insuficientes para evitar a eliminação da seleção persa na fase de grupos), é um reforço de peso para Sérgio Conceição no ataque a uma prova habitualmente madrasta para os portistas.