Taremi deixa mensagem: "Nunca desistimos"

Avançado recorreu às redes sociais para exprimir o que sente depois do empate dos dragões diante do Estoril.

"Somos Porto, somos campeões. Estamos sempre juntos e focados nos nossos objetivos e vamos lutar até ao fim. Nunca desistimos", escreveu Mehdi Taremi na conta pessoal do Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

PUB

A mensagem surge um dia depois do empate do F. C. Porto no terreno do Estoril (1-1) e de Sérgio Conceição não ter aparecido na conferência de imprensa em protesto por uma pergunta de um jornalista da Sport TV ao avançado iraniano, na flash interview.