Taremi e a situação no Irão: "Odeio muitos dos meus compatriotas"

Avançado do F. C. Porto voltou às redes sociais para abordar os acontecimentos no seu país natal, o Irão, desencadeados depois da morte de Mahsa Amini às mãos das autoridades iranianas, por uso incorreto do véu.

Na publicação deste domingo, o atacante portista Mehdi Taremi visa especialmente os políticos do Irão, mostrando-se muito triste com a situação atual do seu país.

"Não entendo de política e, para ser honesto, não confio em políticos em nenhum lugar do mundo. Como jogador de futebol iraniano que cresceu nesta sociedade, apenas falo com o meu coração. Acredito que a violência não pode ser solução para ninguém. Estes dias, e depois de ver tantas imagens duras, eu odeio muitos dos meus compatriotas", escreveu o iraniano, no Instagram.

Taremi descreve os vídeos que assiste como "dolorosos" e afirma que se opõe "a esse comportamento". "Os eventos violentos que vemos em alguns vídeos são inacreditáveis e dolorosos. Como iraniano que ama o seu país, oponho-me a esse comportamento. Especialmente bater em mulheres, que é contra a nossa religião e a nossa cultura. Não há necessidade de escrever que eu sou uma pessoa contra isso. É por isso que nestes dias, vendo e lendo as duras críticas de muitos de vocês, meus caros compatriotas, me fizeram, não me deixa chateado"