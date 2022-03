Taremi é baixa de última hora para o jogo com o Boavista

JN Hoje às 20:33 Facebook

O avançado iraniano foi anunciado no onze para o jogo com o Boavista, no Estádio do Bessa, a contar para a 27.ª jornada da Liga mas acabou por ser baixa de última hora.

Taremi testou positivo para a covid-19 e acabou por não subir ao relvado para fazer o aquecimento com o resto da equipa.

Assim, com esta baixa de última hora, avança Fábio Vieira para o onze e Rúben Semedo para o banco de suplentes.

Confira o onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Pepê, Uribe, Vitinha e Otávio; Fábio Vieira e Evanilson.

O F. C. Porto defronta, este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O VAR será João Pinheiro (Braga).