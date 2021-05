JN Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto encerrou a temporada com uma goleada na receção ao Belenenses SAD, por 4-0, esta quarta-feira, no estádio do Dragão, em jogo da 34.ª e última jornada. Os golos do segundo classificado foram apontados por Taremi, Grujic, Toni Martínez e Diogo Leite.

Os azuis e brancos marcaram o primeiro golo aos 14 minutos, com Taremi a encostar, depois de um passe longo pela esquerda, com Varela a não conseguir intercetar e Otávio a ficar com a bola e servir o avançado.

Veja o golo de Taremi (1-0):

Pouco depois, os lisboetas tiveram uma boa ocasião, mas o remate de Cassierra saiu ao lado.

No entanto, os portistas continuaram por cima do jogo e aumentaram pelo médio sérvio Marko Grujic, que deu o melhor seguimento de uma jogada de João Mário pela direita, que culmina com um cruzamento atrasado para o médio, que na passada atira certeiro.

Veja o golo de Grujic (2-0):

PUB

O Belenenses reagiu de pronto, e Varela enviou a bola à barra. Já do lado contrário Sérgio Oliveira teve o terceiro golo nos pés, mas o livre foi desviado pelo guarda-redes Kritciuk.

Até ao intervalo, as duas equipas voltaram a ter situações para marcar, mas o 2-0 manteve-se.

Com cinco minutos da segunda parte, o ponta de lança espanhol Toni Martínez fez o terceiro golo dos portistas. Taremi rouba a bola a Cafu Phete e assiste para o colega de equipa atirar para o fundo das redes.

Veja o golo de Toni Martínez (3-0):

Aos 81 minutos, no seguimento de um livre de Fábio Vieira, Diogo Leite saltou mais alto que a defesa contrária e elevou a contagem para 4-0.

Veja o golo de Diogo Leite (4-0):

Até ao final, o marcador não sofreu mais alterações e o F. C. Porto, segundo classificado, encerrou a época com uma goleada. O Belenenses SAD termina na décima posição.