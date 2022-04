Taremi é o maior "alimentador" do recorde portista

Nuno A. Amaral Ontem às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado iraniano marcou 31 golos nos 57 jogos que os dragões somam sem perder na Liga. Só o central Mbemba tem mais minutos.

Sérgio Conceição fez questão de desvalorizar o recorde de jogos sem perder que os dragões bateram no domingo em Guimarães, mantendo a mira apontada aos títulos que pretende conquistar até ao fim da época, mas a série de 57 partidas seguidas a fugir à derrota no campeonato tem mesmo que se lhe diga.

Neste percurso incrível, que superou o registo do Benfica na década de 1970, a equipa portista marcou 131 golos, a uma média de 2,3 por jogo, e Taremi é, de longe, o jogador que mais contribuiu com remates certeiros (31) para as 46 vitórias e 11 empates conseguidos pelo F. C. Porto.