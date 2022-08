Taremi e seleção do Irão dão recado ao parlamento em comunicado

Futebolistas pedem que os políticos se foquem nos problemas do povo.

Os jogadores da seleção nacional do Irão, incluindo Mehdi Taremi, avançado do F. C. Porto, deixaram esta quinta-feira um recado, nas redes sociais, a dois membros do parlamento daquele país, que regularmente se pronunciam sobre questões futebolísticas.

"Nós, jogadores da seleção nacional de futebol do Irão, esperamos que Ehsan Ghazizadeh Hashemi e Nasrallah Pejmanfar dediquem o seu tempo aos problemas diários e económicos do povo e deixem os futebolistas tomar decisões sobre o futebol. O nosso pedido é que os honrados membros da assembleia da federação tomem a decisão de que o nome do Irão e a reputação do nosso futebol sejam preservados no campeonato do Mundo e que possamos dar felicidade ao nosso amado povo. No Mundial anterior, a seleção nacional alcançou calmamente os melhores resultados da história. Esperamos que a dignidade e a paz perdidas regressem à federação de futebol", pode ler-se no comunicado.