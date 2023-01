Taremi eleito o Melhor Jogador nos meses de novembro e dezembro

JN Hoje às 15:32 Facebook

Com quatro golos e uma assistência, em três jogos, Mehdi Taremi foi eleito o Melhor Jogador na Liga nos meses de novembro e dezembro, pelo Sindicato dos Jogadores.

Titular nos três jogos que disputou nos últimos dois meses, Taremi marcou um golo na vitória frente ao Paços de Ferreira (4-0) e completou um hat-trick diante do Arouca (5-1). Somou ainda uma assistência, no duelo com o Boavista (4-1).

O internacional iraniano, de 30 anos, somou 16,78% dos votos, seguido por Ricardo Horta (Sporting de Braga), com 12,98%, e Pedro Porro (Sporting), que conquistou 12,55% das preferências.

O prémio de Melhor Jogador do mês da Liga é definido pelo valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos A Bola, O Jogo e Record no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%).