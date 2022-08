Taremi embala Dragão para goleada

O bis do iraniano foi fulcral para a goleada do F. C. Porto ao Marítimo (5-1), no primeiro jogo dos dragões na Liga 2022/23. Evanilson, Marcano e Toni Martínez foram os autores dos restantes tentos portistas, enquanto Cláudio Winck concedeu aos azuis e brancos o primeiro golo sofrido da temporada.

Os azuis e brancos não perderam tempo a construir a goleada e Taremi, logo aos 12 minutos, apareceu sozinho perto da baliza para inaugurar o registo goleador do F. C. Porto na Liga 2022/23.

Passado poucos minutos Evanilson introduziu a bola na baliza, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Contudo, o brasileiro não demorou a fazer um a contar e respondeu com classe à primeira assistência do dia de João Mário para ampliar a a vantagem.

Ainda antes do intervalo Taremi bisou e levou os dragões para o balneário com uma margem confortável.

PUB

No regresso o Marítimo voltou decidido a reduzir a desvantagem, conseguindo equilibrar a partida nos minutos iniciais. Porém, Sérgio Conceição operou uma tripla substituição e, no minuto a seguir, Marcano fez o 4-0.

O F. C. Porto atinou e voltou ao registo dominador com que iniciou o jogo. Toni Martínez, após dez minutos em campo, aproveitou da melhor maneira a segunda assistência do dia de João Mário para fazer o 5-0, com um cabeceamento à ponta de lança.

Antes do fim, Cláudio Winck aproveitou uma confusão na área para fixar o 5-1 final.