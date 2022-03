Taremi entre a elite na fábrica de golos

Nuno A. Amaral Hoje às 22:16 Facebook

Iraniano é o sexto jogador com mais assistências nas melhores ligas da Europa e o oitavo nas participações diretas em golos.

A segunda temporada de Mehdi Taremi ao serviço dos dragões está a confirmar os dotes do internacional iraniano no que à produção ofensiva diz respeito. Depois do jogo de anteontem com o Sporting, no qual marcou e assistiu, o avançado tornou-se o jogador do plantel portista com mais passes decisivos e chegou ao sexto lugar entre os jogadores das melhores ligas europeias.

Contabilizadas todas as competições, Taremi soma 14 assistências, numa lista em que só é superado por Thomas Muller (Bayern, 22), Tadic (Ajax, 18), Mbappé (PSG, 17), Rafa (Benfica, 17) e Trent-Alexander Arnold (Liverpool, 16).