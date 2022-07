Taremi: "Estou cá de alma e coração"

O avançado iraniano do F. C. Porto Mehdi Taremi voltou a recorrer às redes sociais para esclarecer o mal-entendido gerado pela entrevista ao canal iraniano Football360 e garantiu que o foco será sempre "ser e fazer o melhor possível" pelo clube, assegurando que está feliz nos dragões.

Depois de utilizar o Instagram para apelidar como "falsos" os títulos tirados da entrevista à Football360 - entre os quais um em que teria dito que se fosse dirigente do F. C. Porto venderia um avançado de 30 anos -, Taremi optou por uma explicação mais longa no Twitter.

"Tendo em conta o que se escreveu hoje acerca da minha posição no F. C. Porto, quero apenas vincar que estou cá de alma e coração. Adoro a cidade e as pessoas, que sempre me trataram bem, desde que aqui cheguei. O meu foco é, e sempre será, ser e fazer o melhor possível para o F. C. Porto, ajudando em tudo quando me for pedido. Fomos campeões na época passada com muito suor e sacrifício, e acredito que dei sempre tudo o que tinha", começou por escrever o avançado persa, antes da conclusão.

"Estou feliz aqui, e nada do que possa sair na comunicação social vai afetar ou alterar a minha relação com os adeptos, o clube e toda a sua estrutura. Somos Porto. Como nós, um de nós", finalizou.