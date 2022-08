Taremi fez tratamento ao joelho em dia de folga

Avançado do F. C. Porto sofreu traumatismo no clássico com o Sporting, mas a lesão não é grave. Iraniano é recuperável para o próximo jogo, em Vila do Conde

O duelo com o Sporting trouxe muitos sorrisos ao Dragão, menos exuberantes no caso de Mehdi Taremi. O internacional iraniano sofreu um traumatismo no joelho esquerdo, no lance em que se antecipou ao guarda-redes Adán e do qual resultou o primeiro golo portista, tendo estado em campo em nítidas dificuldades físicas até ser substituído por Galeno, a meio da segunda parte. Poucos minutos antes de sair, chegou a fazer sinal de substituição para o banco portista, mas acabou por continuar.

Ao que o JN apurou, a lesão não é grave e, mesmo em dia de folga, o avançado deslocou-se este domingo ao Olival para fazer tratamento. Com o regresso aos treinos marcado para terça-feira, o objetivo é acelerar a recuperação para estar disponível na próxima partida do Liga, no domingo, diante do Rio Ave, em Vila do Conde.

O jogo com o Sporting foi o 100.º de Taremi pelos dragões e, nas redes sociais, o persa assinalou o facto com uma mensagem para os adeptos. "Ao imenso orgulho de fazer parte da família portista e de ter no Dragão a minha casa, junto a alegria de celebrar o 100.º jogo ao serviço deste clube da cidade Invicta. Será sempre uma honra pertencer a um dos melhores clubes do Mundo", escreveu.