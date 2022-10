Taremi foi o melhor avançado do campeonato em setembro

JN Hoje às 15:29 Facebook

Exibições do jogador do F. C. Porto convenceram a maioria dos treinadores. Fran Navarro e Vitinha completam o pódio.

Mehdi Taremi foi eleito o melhor avançado do mês de setembro na Liga. O iraniano reuniu 25,04% dos votos dos treinadores principais da competição, superando as votações obtidas por Fran Navarro (Gil Vicente), que se ficou pelos 13,49%, e Vitinha (Braga), que recolheu 11,11% dos votos.

Em comunicado, a Liga de Clubes salienta que "nos quatro jogos disputados no período em questão, o jogador dos dragões somou três golos".