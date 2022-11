Taremi garante que está no melhor momento da carreira

Rui Farinha, em Doha Hoje às 11:33 Facebook

Mehdi Taremi, avançado do F.C. Porto ao serviço do Irão, afirmou nesta manhã de sábado, no Catar, que atravessa o seu melhor momento da carreira e que tal se deve sobretudo a Sérgio Conceição. "Ajudou-me mesmo muito a evoluir, assim como os meus colegas. Estou no F.C. Porto, uma equipa muito conhecida e que está numa das melhores ligas europeias. Futuro? Depois do Mundial veremos o que acontece, agora estou focado na prova".

Sobre a polémica dos penáltis, o jogador referiu que o VAR é soberano."Ajuda a perceber os que são ou não falta". No Mundial, já escolheu a sua segunda seleção. "Se tiver de escolher será Portugal".

O Irão atravessa um momento difícil devido a convulsões sociais e Taremi aproveitou para enviar condolências. "O meu povo perdeu pessoas queridas, os tempos têm sido complicados. Quero marcar golos para fazer as pessoas felizes", salientou.

Carlos Queiroz, selecionador do Irão, também abordou as controvérsias em redor de Taremi. "Quando se marca um golo pelo F. C. Porto é tocar no coração de três ou quatro milhões de benfiquistas e mais um milhão e meio de sportinguistas. É natural que a Imprensa de Lisboa não goste muito, sempre foi assim e não mudou", salientou.