Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51, atualizado às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto está a vencer (2-1) o Tondela, no Estádio do Dragão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Taremi inaugurou o marcador, aproveitando um erro de Trigueira, e João Mendes fez o empate para os beirões. Logo a seguir, Marega devolveu a vantagem aos azuis e brancos.

Veja os golos: