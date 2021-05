Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:30 Facebook

O F. C. Porto está a vencer (3-0) o Farense, no Estádio do Dragão, na 32.ª jornada da Liga. Taremi, de grande penalidade, Toni Martínez e Luis Díaz marcaram os golos dos azuis e brancos. Bilel foi expulso e deixou os algarvios reduzidos a dez.

