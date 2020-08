Taremi já disse sim e tem pé e meio no Dragão

José Pedro Gomes e Nuno A. Amaral Hoje às 07:58 Facebook

O F. C. Porto está muito perto de garantir o terceiro reforço do defeso, o primeiro para o ataque. Ao que o JN apurou, os dragões têm a contratação ao Rio Ave do avançado Taremi quase concluída, num negócio que deverá rondar os cinco milhões de euros.

O internacional iraniano, de 28 anos, já deu o sim ao clube azul e branco, seduzido pela hipótese de lutar pelos principais troféus em Portugal e por poder jogar na Champions. Segundo apurámos, o acordo com o Rio Ave também ficou ontem praticamente formalizado.

Mehdi Taremi destacou-se na época passada ao serviço da equipa vila-condense, com 21 golos marcados em 37 jogos. Agradado com o que viu do avançado, Sérgio Conceição deu o aval à contratação nas reuniões que teve com a cúpula da SAD portista, antes de ir de férias, na semana que se seguiu à conquista da Taça de Portugal. O técnico aprecia as qualidades do iraniano e a iminente chegada ao plantel portista significa o primeiro passo para a reformulação do ataque, tendo em vista a próxima época.