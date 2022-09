Taremi já é o rei dos vermelhos no Dragão

Miguel Pataco, em Madrid Hoje às 10:29 Facebook

Desde que Taremi se transferiu do Rio Ave para o F. C. Porto, no início de 2020/21, nenhum outro jogador portista recebeu tantas ordens de expulsão como o avançado iraniano, que já foi tomar banho mais cedo quatro vezes em duas épocas completas e no início desta nova temporada.

Mehdi Taremi foi uma das figuras do F. C. Porto no jogo de estreia da Liga dos Campeões, mas não pelas melhores razões. Aos 81 minutos do duelo com o Atlético de Madrid, na capital espanhola, o ponta de lança forçou uma grande penalidade e acabou por ver o segundo cartão amarelo e consequente ordem de expulsão.

Foi o primeiro vermelho mostrado a jogadores dos dragões nesta nova campanha, enquanto na época passada Taremi também foi expulso uma vez - frente ao Paços de Ferreira, no campeonato -, sendo apenas superado, neste aspeto, por Marchesín (duas expulsões) que, entretanto, já deixou o clube.