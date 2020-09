Taremi já treina às ordens de Sérgio Conceição

JN Hoje às 19:41 Facebook

O avançado iraniano participou pela primeira vez numa sessão de trabalho no Olival e foi o grande destaque no treino desta terça-feira dos dragões.

Taremi já está às ordens de Sérgio Conceição e esta terça-feira foi a novidade no Olival.

A mais recente contratação dos dragões trabalhou pela primeira vez com os novos colegas de equipa e tudo ficou para a posteridade com fotografias divulgadas pelos azuis-e-brancos.

Recorde-se que o avançado iraniano, de 28 anos, assinou um contrato com o F. C. Porto até 2024, depois de ter dado nas vistas no Rio Ave.