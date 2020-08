Taremi mais próximo do Dragão e João Mário pretendido em Espanha

JN Hoje às 21:47 Facebook

Mehdi Taremi está perto de reforçar o F. C. Porto, depois do pai do avançado do Rio Ave confirmar à imprensa iraniana que o jogador deverá mesmo rumar à Invicta. Em Espanha, cresce o rumor de um eventual interesse de Valência e Sevilha pelos serviços do português João Mário.

F. C. Porto: A transferência do Mehdi para o F. C. Porto ainda não é 100% final e certa, mas penso que esse será o seu destino", atirou Alireza Taremi, pai do avançado iraniano, em declarações à agência Mehr News. Recorde-se que na época de estreia no futebol europeu, e ao serviço do Rio Ave, Taremi somou 37 jogos e 21 golos pelos vila-condenses.



Marítimo: o Marítimo utilizou as redes sociais para anunciar a chegada do quarto reforço para a nova temporada. Trata-se de Marcelo Hermes, que já passou pelo futebol português em 2016/17, sendo que na altura representou o Benfica.



Mafra: Bruno Silva é o 14.º reforço para a próxima temporada. O lateral esquerdo, que chegou a Portugal em 2015/16, para representar o Gil Vicente, conta também com passagens pelo Moreirense e, na temporada transata, no FC Felgueiras 1932.



Valência/Sevilha: João Mário está de regresso ao Inter, mas parece que não é por muito tempo. Segundo o que foi avançado por grande parte da imprensa italiana, a equipa "nerazzurri" não conta com o internacional português. Candidatos não faltam, sendo que Sevilla, Valencia e Fenerbahçe estão no topo da fila para a aquisição.