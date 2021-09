Sérgio Oliveira entra para salvar dragões na reta final

Sérgio Oliveira, vindo do banco, fez o golo que valeu o triunfo aos dragões na deslocação a Barcelos (1-2). Na primeira parte Taremi fez um golaço e Samuel Lino marcou na recarga do penálti defendido por Diogo Costa. O médio português bateu um livre de forma exemplar garantindo os três pontos ao F. C. Porto.

O início do jogo mostrou uma equipa portista dominante, com vontade de assumir o jogo numa deslocação que Sérgio Conceição descreveu como " muito complicada" na antevisão do encontro, e Taremi, logo ao oitavo minuto, mostrou ao que vinha, marcando um golo digno de ser candidato a um dos melhores da jornada.

O jogo prosseguiu com os dragões por cima, mas, uma mão na área de Mbemba, valeu aos gilistas uma grande penalidade, que Samuel Lino bateu para grande defesa de Diogo Costa, mas não perdoou na recarga e estabeleceu a igualdade que se manteria até ao intervalo.

Os dragões vieram transfigurados no reatar da partida e carregaram ofensivamente, com várias tentativas de golo, mas não conseguiram ser eficazes e o jogo manteve-se empatado quase até ao final.

Taremi ainda voltou a introduzir a bola na baliza, aos 64 minutos, mas o golo seria anulado por um fora de jogo de 45 centímetros.

A equipa de Ricardo Soares, expulso por palavras após a confirmação do penálti gilista, limitou-se a defender e a tentar o contra golpe para ferir a defesa portista, missão que estava a ser bastante bem sucedida, até bem perto do minuto 90.

Aí Sérgio Oliveira, que entrou vindo do banco de suplentes, marcou de forma exímia um livre direto e valeu aos azuis e brancos os três pontos que permitem igualar o Sporting e ficar apenas a um ponto do líder Benfica.