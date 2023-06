Taremi marca mais três golos pela seleção do Irão

JN Hoje às 19:12 Facebook

Avançado do F. C. Porto em destaque na qualificação dos iranianos para a final da Liga das Nações da Ásia Central

Depois de ter feito três golos ao Afeganistão, no início desta semana, Mehdi Taremi voltou a brilhar pela seleção do Irão no jogo desta sexta-feira com o Quirguistão. O atacante repetiu a proeza e assinou um hat-trick no triunfo dos persas, por 5-1.

Taremi abriu o marcador aos 34 minutos, fez o 2-0 de penálti aos 39 e fechou a conta pessoal na segunda parte, aos 56 minutos, voltando a dar dois golos de vantagem à seleção iraniana, que tinha sofrido o 2-1 pouco antes. Na reta final do encontro, Azmoun, avançado do Bayer Leverkusen, bisou e consumou a goleada.

Com esta vitória, o Irão qualificou-se para a final da Liga das Nações da Ásia Central, na qual terá como adversário o Uzbequistão.