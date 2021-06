Taremi marca na vitória do Irão sobre o Bahrain de Hélio Sousa

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

A seleção do Bahrain, treinada pelo português Hélio Sousa, perdeu esta segunda-feira com o Irão por 3-0, com Mehdi Taremi, do F. C. Porto, a marcar o terceiro golo, em jogo do Grupo C de qualificação da zona asiática para o Mundial2022.

O Irão fez os três golos na segunda parte, os dois primeiros por Sardar Azmoun, avançado dos russos do Zenit, aos 54 e 61 minutos, e Taremi fixou o resultado final, aos 79.

Com este resultado, o Irão subiu ao segundo lugar do grupo C da segunda fase de qualificação, com os mesmos 12 pontos da seleção treinada por Hélio Sousa, que tem mais um jogo, a dois do líder do grupo, o Iraque, com 14, sendo os dois últimos lugares ocupados pelas seleções de Hong Kong, com cinco pontos, e do Cambodja, com um.

O vencedor de cada um dos grupos e os quatro melhores segundos classificados apuram-se para a terceira fase.

A seleção do país anfitrião, o Qatar, abrirá o primeiro Mundial a disputar no Médio Oriente em 21 de novembro, pelas 13 horas (11 horas em Portugal continental), no Estádio Al Bayt, com capacidade para 60 mil pessoas, enquanto o início da final está previsto para as 18 horas, de 18 de dezembro, no estádio Lusail, com capacidade para 80 mil.

Serão oito os locais próximos de Doha utilizados no torneio, que será disputado em 28 dias, em vez dos 32 em que decorreu o Mundial da Rússia, em 2018, para minimizar a interrupção da temporada europeia.