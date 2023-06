Taremi na lista do Milan e Mbappé recusa ficar mais um ano no PSG

JN Hoje às 21:36 Facebook

O avançado do F. C. Porto Taremi estará na lista de possibilidades para reforçar o AC Milan e o Farense anunciou um reforço. Lá fora, Dybala não teve qualquer contacto de clubes sauditas e Mbappé decidiu que não vai continuar no PSG até ao final do contrato.

F. C. Porto: A "Gazzetta dello Sport" avança, esta segunda-feira, que Taremi, avançado do F. C. Porto, está na lista de possibilidades para reforçar o ataque do AC Milan. Segundo a mesma publicação, os "rossoneri" têm como prioridade a contratação do francês Marcus Thuram, que está de saída do Borrusia Monchengladbach a custo zero e que tem também o PSG na corrida mas, caso o negócio falhe, Taremi é visto como uma possibilidade. Além do avançado do F. C. Porto, também Scamacca estará entre as alternativas. O jogador de 24 anos está, atualmente, no West Ham. Taremi chegou ao F. C. Porto em 2020/21, proveniente do Rio Ave, e tem contrato com os azuis e brancos até 2024. Esta temporada foi o melhor marcador da Liga, com 22 golos apontados.

Farense: O central maliano Hamidou Diallo assinou contrato profissional, depois de duas épocas na equipa de sub-23 dos algarvios. "Após todo o trabalho e dedicação, assina contrato profissional com o clube, que desta forma garante a continuidade do talentoso atleta", destacou a SAD algarvia nas redes sociais, sem especificar a duração do contrato. O central, de 21 anos, internacional pelas seleções jovens do Mali, foi convocado para representar o seu país na Taça das Nações Africanas de sub-23, que arranca em 24 de junho. Antes de chegar ao Farense, onde nas duas últimas épocas somou 25 jogos na Liga Revelação, Hamidou Diallo esteve nos juniores do Leganés (Espanha).

Académico de Viseu: Paná, Ricardo Janota e Tiago Mesquita, três dos jogadores que envergavam a braçadeira de capitão, vão deixar o clube, tendo já assumido a despedida da equipa beirã que joga na II Liga de futebol. São três atletas em final de contrato, que termina a 30 de junho, e que deixam o clube após várias temporadas a defenderem as cores do emblema viseense. Paná, internacional angolano de 31 anos, alinhou em 194 jogos oficiais pelo Académico de Viseu e na sua página do Facebook comunicou o "fim de um ciclo", frisando que teve em Viseu "seis anos muito lindos que vão ficar marcados para a vida". Tiago Mesquita, 32 anos, cumpriu as últimas três temporadas no clube, onde alinhou em 95 partidas, e disse ter sido "uma honra e um orgulho" representar o clube, agradecendo "o carinho e apoio" que teve dos adeptos. Mais longa foi a ligação de Ricardo Janota, guarda-redes de 36 anos, dos quais sete passados em Viseu, onde alinhou em 143 partidas oficiais, e hoje confirmou a saída, manifestando "o sentimento de dever cumprido". Na hora da despedida não esqueceu o falecido presidente do Académico de Viseu, António Albino, que, recordou, foi o responsável pela sua chegada ao clube.

PSG: Segundo o jornal francês L'Équipe, Kylian Mbappé comunicou oficialmente ao clube parisiense, através de uma carta, que não exercerá a opção de mais um ano - até 2025 - incluída na recente renovação. A decisão, avança a mesma fonte, terá surpreendido o PSG, que perante este cenário não descarta a transferência do avançado já neste defeso uma vez que, perante esta decisão, o contrato do jogador termina em junho de 2024.

Fenerbahçe: O clube turco confirmou a saída de Jorge Jesus, um dia após a conquista da Taça. O português, que se mudou para a Turquia no verão de 2022, foi o primeiro a anunciar que não continuaria, logo na conferência após vencer domingo a final da Taça, por 2-0, ante o Basaksehir. No campeonato, o Fenerbahçe foi segundo, ficando a oito pontos do campeão, o Galatasaray. "A partir de hoje, já não sou o treinador do Fenerbahçe", disse Jesus após o desafio em Izmir, considerando que a conquista do primeiro troféu do emblema de Istambul em nove anos significava "acabar em beleza", por ser "um marco histórico para o clube", no qual alinha o português Miguel Crespo.

O clube turco também anunciou a chegada do primeiro reforço para a nova época, Ryan Kent. O extremo inglês, de 26 anos, está em final de contrato com os escoceses do Rangers e assinou um contrato válido por quatro temporadas.

AS Roma: O agente de Dybala negou que o jogador, que tem contrato com o clube de José Mourinho até 2025, tenha recebido qualquer proposta de clubes da Arábia Saudita. "Paulo não falou com ninguém e eu não recebi chamadas nem ofertas de clubes sauditas. Eu estou encarregue de escutar os clubes interessados em Dybala, mas o jogador está de férias", referiu Jorge Antun, em declarações ao portal "365scores".

Manchester City: Jack Grealish foi apanhado a suplicar a Bernardo Silva para não deixar o clube inglês. "Não vás, por favor!", pediu durante os festejos do City depois da conquista da Liga dos Campeões. O jogador português continua a ser observado de perto pelo PSG. Segundo a "Marca", o emblema francês está à procura de um jogador com as características do médio e conta com um trunfo na manga: o diretor desportivo, Luís Campos, que foi o responsável por levar Bernardo Silva para o Mónaco e mantém uma boa relação com o jogador. O "AS" afirma ainda que o Manchester City já terá colocado um preço no jogador, não aceitando menos do que 70 milhões de euros.

Góias: O português Armando Evangelista é o novo treinador do Goiás, anunciou o atual 17.º classificado do campeonato brasileiro de futebol, com o técnico a partir para a primeira experiência no estrangeiro. Na rede social Twitter, na qual dá as boas-vindas ao treinador luso, o clube brasileiro indica que Evangelista vai ser apresentado hoje em conferência de imprensa. Evangelista, de 49 anos, orientou o Arouca nas últimas três temporadas, conseguindo o regresso ao principal escalão, em 2020/21, e a permanência na época seguinte, com o 15.º lugar, antes de na temporada que agora terminou levar a equipa ao quinto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa. O técnico começou a carreira nas camadas jovens do Vitória de Guimarães, na época 2009/10, passando pelo Vizela antes de voltar ao clube vimaranense para orientar a equipa B e, mais tarde, a equipa principal, em apenas sete jogos. Seguiram-se experiências no Varzim, no Penafiel e no Vilafranquense, antes de chegar ao Arouca, clube que deixou após o fim da época. Armando Evangelista vai, agora, ter a primeira experiência fora do país, aumentando o número de treinadores portugueses no campeonato brasileiro, que conta com Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro), Abel Ferreira (Palmeiras) e António Oliveira (Cuiabá).