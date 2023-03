Taremi na primeira convocatória do novo selecionador iraniano

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

Mehdi Taremi, do F. C. Porto, integra a convocatória do novo selecionador do Irão, Amir Ghalenoei, para os embates particulares de março diante da Rússia e do Quénia.

O avançado surge na primeira lista efetuada pelo sucessor do português Carlos Queiroz, que vai assinalar o arranque da sua segunda passagem pelo comando dos persas nas receções a russos, em 23 de março, e quenianos, cinco dias depois, ambas em Teerão.

Mehdi Taremi tem 64 internacionalizações e 31 golos e acompanha na convocatória três jogadores com passagens anteriores pelo futebol luso, casos de Alireza Beiranvand (ex-Boavista), Payam Niazmand (ex-Portimonense) e Mohammad Mohebi (ex-Santa Clara).

O Irão prepara a fase asiática de qualificação para o Mundial 2026, após ter sido afastado na primeira fase da edição de 2022, no Catar, ao ficar na terceira posição do Grupo B.