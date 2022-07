Taremi nega frase em que defendia a sua saída do F. C. Porto

JN Hoje às 14:46 Facebook

Mehdi Taremi negou que tenha referido, numa entrevista aos media iranianos, que, se estivesse no lugar do F. C. Porto, o venderia.

A entrevista ao canal iraniano 'Football360' terá sido gravada durante o período de férias de Mehdi Taremi e vem sendo divulgada, por partes, nos últimos dias.

Numa story partilhada na sua página no 'Instagram', o avançado, de 30 anos, negou que tenha dito que, "se estivesse no lugar do F. C. Porto, venderia Taremi".

O jogador lamenta que a frase tenha sido replicada fora do seu contexto, uma vez que ela foi referida quando Taremi falava sobre jovens talentos portistas.