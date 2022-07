Taremi para a história frente à vítima preferida

Vasco Samouco Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Iraniano fez a diferença e foi eleito o MVP da partida

O primeiro asiático a marcar na Supertaça? Chegar ao golo 50 com a camisola azul e branca? Marcar em todas as competições que disputou ao serviço do F. C. Porto? Com o primeiro golo da final, Taremi conseguiu isso tudo e assim juntou um significativo brilho individual à conquista portista, este sábado, em Aveiro. Diga-se também que o adversário era, à priori, perfeito para o avançado portista se destacar desta maneira e o iraniano não falhou em picar o ponto perante o oponente predileto desde que chegou ao futebol português: a de sábado foi a sétima vez que o Tondela se viu frente a frente com Taremi e sofreu em... todas elas.

No entanto, aquele que é o décimo golo (o 11.º fechou a contagem) do ex-jogador do Rio Ave aos beirões tem um sabor mais especial, para além do facto de ter aberto o caminho rumo à conquista de um troféu. Para começar, até Taremi aparecer na Supertaça Cândido Oliveira, não havia goleadores asiáticos na competição. A apetência goleadora do iraniano fica também evidente no facto de ter chegado ao golo 50 (e 51 a seguir) em 97 jogos e ter marcado em todas as competições que disputou de dragão ao peito, com a Supertaça a juntar-se ao campeonato, à Taça da Liga, à Taça de Portugal, à Liga dos Campeões e à Liga Europa. Taremi é feliz no Dragão.