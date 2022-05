Taremi: "Penáltis? Só sou criticado porque jogo no F. C. Porto"

O avançado iraniano comenta, ao JN, as polémicas criadas pelos lances que resultaram em grandes penalidades. Diz que os defesas têm de ser mais cuidadosos.

É um das figuras do título portista e esteve envolvido em algumas das polémicas do campeonato. Na segunda época no Dragão, Taremi sagra-se campeão e, em entrevista ao JN, defende-se das críticas, dizendo que o VAR nunca contrariou as decisões dos árbitros nos lances em que sofreu penáltis.

Qual é a sensação de ser campeão pela primeira vez?

É um grande momento para todos. Lutámos imenso por isto desde o início, a começar logo na pré-época. Foi preciso trabalhar muito todos os dias, em cada treino, e esse foi o grande segredo para chegarmos agora ao título. Ser campeão é um sentimento maravilhoso e claro que estou muito feliz.