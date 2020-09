Taremi: "Penso em ser campeão e ganhar as taças"

Nuno A. Amaral com J. P. G. Hoje às 09:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O namoro deu finalmente em casamento e Mehdi Taremi é reforço dos dragões para as próximas quatro épocas. O avançado iraniano, de 28 anos, assinou contrato no Dragão e tornou realidade um sonho que já tinha antes de vir para o campeonato português, há um ano, então para representar o Rio Ave.

"Gosto do F. C. Porto mais do que de qualquer outro clube e conheço-o desde que era miúdo. No Irão, é o clube mais conhecido de Portugal. Na época passada, via o F. C. Porto a lutar como uma verdadeira equipa e foi por isso que vim. Gosto desse estilo. Sinto-me mesmo bem e feliz por estar aqui", afirmou o internacional iraniano, ao JN, pouco depois de ter rubricado contrato, ao lado de Pinto da Costa, do administrador da SAD, Fernando Gomes, e dos futuros administradores, Luís Gonçalves e Vítor Baía.