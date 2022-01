Taremi perde prémio de golo do ano para Erik Lamela

JN Hoje às 18:34 Facebook

A FIFA divulgou, esta segunda-feira, aquele que foi o melhor golo em 2021, com o argentino Erik Lamela a receber o galardão.

O golo de letra de Erik Lamela, na altura ao serviço do Tottenham, foi o vencedor do prémio "The Best" para melhor golo em 2021.

O argentino concorreu com o golo de Mehdi Taremi (F. C. Porto), apontado nos quartos de final da Champions da temporada passada e. também, com o de Patrik Schick, avançado da República Checa, que marcou um golaço de longa distância contra a Escócia, no Europeu passado.

Veja os golos:

Mehdi Taremi

Patrik Schik

Erik Lamela