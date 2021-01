Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:32 Facebook

F. C. Porto e Benfica vão empatando (1-1), no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Grimaldo adiantou as águias, após uma bela jogada do lado esquerdo, que envolveu Nuno Tavares e Seferovic. Os dragões apenas precisaram de oito minutos para equilibrar a balança dos golos, com Taremi, aos 25, a rematar cruzado para o fundo da baliza de Vlachodimos.

GOLO! Grimaldo, 17 minutos

GOLO! Taremi, 25 minutos