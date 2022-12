Taremi só atrás de Mbappé na ligação à baliza em 2022

Hat-trick com o Arouca permitiu ao avançado iraniano subir ao segundo lugar do "ranking" europeu de golos e assistências. Evanilson no "top 25"

O último jogo dos dragões antes do "réveillon" foi absolutamente inesquecível para Mehdi Taremi, numa espécie de ponto final perfeito para um 2022 com números inacreditáveis. O "hat-trick" frente ao Arouca, na vitória por 5-1 dos portistas, não só permitiu ao avançado iraniano igualar Gonçalo Ramos na lista de melhores marcadores do campeonato - o português joga apenas hoje, em Braga -, como o elevou ao segundo lugar dos futebolistas com mais influência na hora de atacar as balizas adversárias no Velho Continente.

De acordo com os dados reunidos pelo "Transfermarkt" referentes ao ano civil que agora termina e entre as 15 principais ligas da Europa - contabilizando, ainda, taças nacionais e competições europeias -, Taremi foi o segundo avançado mais eficaz em 2022. O ponta de lança persa marcou, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, 34 golos e assinou 21 assistências, terminando o período em causa com 55 ações decisivas. A exibição frente ao Arouca permitiu a Taremi descolar de Christopher Nkunku - o francês do Leipzig tem 54 (37 tentos e 17 passes) -, e ficar atrás, apenas, de Kylian Mbappé. O gaulês marcou 44 golos e ainda contribuiu com 18 assistências, num "score" total de 62.