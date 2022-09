Taremi: "Só me interessa saber do F. C. Porto e dos nossos adeptos"

JN Hoje às 16:54 Facebook

O avançado iraniano Mehdi Taremi recorreu, esta sexta-feira, ao Twitter para reagir às críticas de que tem sido alvo após a expulsão frente ao Atlético de Madrid, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que os azuis e brancos perderam, por 2-1.

O ponta de lança persa forçou uma grande penalidade e acabou por ver o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando a equipa de Sérgio Conceição reduzida a dez elementos para os últimos dez minutos da partida disputada no Metropolitano, na capital espanhola.

Agora, Taremi reagiu, garantindo que as críticas que chegam do exterior não o incomodam, uma vez que só se preocupa com o F. C. Porto e com os adeptos dos dragões.

"A mim só me interessa saber do FCP e dos nossos adeptos é para eles que jogo. A mim só importa o meu desempenho no F. C Porto, tudo o resto...", escreveu o iraniano, acabando a mensagem com um emoji a encolher os ombros.