Tarja a dar os parabéns a Pinto da Costa vale multa ao F. C. Porto

O F. C. Porto foi, esta sexta-feira, multado em mais de quatro mil euros devido aos incidentes que ocorreram no jogo com o Arouca, no Estádio do Dragão, a contar para a 14.ª jornada da Liga.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu multar o clube azul e branco em 1020 euros devido à tarja que os adeptos exibiram a propósito do aniversário de Pinto da Costa - "Parabéns, presidente" - cujas dimensões eram superiores ao legalmente permitido.

Além da mensagem, o F. C. Porto vai ser obrigado a pagar 3185 euros devido ao uso de pirotecnia por parte dos adeptos.

Na quarta-feira, o clube azul e branco venceu (5-1) o Arouca no Estádio do Dragão, num jogo em que Taremi, com um hat-trick, esteve em destaque.