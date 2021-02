Tarjas no Estádio da Luz contra Rui Costa

JN Hoje às 10:16 Facebook

A contestação sobe de tom e também visa o presidente Luís Filipe Vieira e o treinador Jorge Jesus. Benfica sob fogo no dia em que defronta o Arsenal, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Na última noite foram colocados tarjas no Estádio da Luz contra a Direção presidida por Luís Filipe Vieira e colocado ainda Rui Costa, administrador da SAD, como um dos alvos das críticas, sendo ele uma figura muito querida dos adeptos. "De maestro a marioneta", podia ler-se numa das mensagens. "Afinal temos demagogo mas mesmo assim não cai?", foi outra das frases exibida, visando o presidente do clube. Outra tarja teve como alvo Jorge Jesus: "Estamos a arrasar", criticando as exibições da equipa e também a intenção do treinador, quando foi apresentado, ao expressar a ideia de que a equipa de futebol ia superar as exibições da época passada e também ser campeã nacional.

Esta contestação surge numa altura muito sensível da época, pois o Benfica mede hoje forças com o Arsenal, às 20 horas, em jogo a contar para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e vem de um empate com o Moreirense (1-1), no fim de semana, não aproveitando a perda de pontos do rival F. C. Porto na mesma jornada. Tudo somado, os encarnados estão no quarto lugar do campeonato, a 13 pontos da liderança, e o objetivo de voltar a ser campeão será praticamente impossível de concretizar no final da época. As águias estão ainda a três pontos do F. C. Porto, que se encontra no segundo lugar, posição que permite a entrada direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

Por outro lado, a Direção do Benfica já deu sinais internos de que será colocado em marcha um plano de contenção financeira que vai implicar a diminuição dos orçamentos para o futebol e para as modalidades, tendo ainda repercussões na massa salarial do universo do clube e da SAD.