Taty Castellanos: conheça o novo carrasco do Real Madrid

Defrontar um goleador argentino na Catalunha é sempre de desconfiar para o Real Madrid, que voltou a ser protagonista de um filme de terror ainda que com protagonistas diferentes dos habituais. O Girona bateu os merengues, por 4-2, e um ilustre desconhecido saltou para a ribalta com um póquer.

O Real Madrid tornou a cair com estrondo na Catalunha, às mãos de um goleador argentino que viveu uma noite de glória. Esta é uma história similar a tantas outras ocorridas nas últimas duas décadas, mas os protagonistas da proeza são diferentes. Afinal, nada é eterno, ainda que haja coisas que ameaçam tornar-se em tradições regionais.

Na catalã Girona, o Real terá hipotecado as já de si escassas esperanças em revalidar o título de campeão espanhol. A cerca de 100 quilómetros da casa do rival Barcelona, que segue em velocidade cruzeiro rumo ao 27.º título da história, os "merengues" caíram com estrondo (4-2) numa noite perfeita de Taty Castellanos, avançado argentino, de 24 anos, que marcou os quatro golos da equipa da Catalunha.