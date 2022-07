Taxista indignado com Manuel Neuer

JN Hoje às 11:20 Facebook

Alemão deixou carteira com centenas de euros e os cartões de crédito no carro. Motorista fez cerca de 120 quilómetros para os devolver, mas a recompensa não agradou."É uma brincadeira!", desabafou.

Uma viagem com uma estrela, que teria tudo para ser recordada, tornou-se num momento algo insólito ou para esquecer na ótica de Hazir S., taxista que "apanhou" Manuel Neuer, do Bayern de Munique, no seu veículo.

O motorista contou a experiência que o indignou ao "Bild". De acordo com a publicação, o jogador do Bayern entrou no táxi e viajou com um amigo durante uma madrugada, cerca das 5.30 horas. Já depois do serviço, Hazir encontrou a carteira do jogador - que continha "centenas de euros em dinheiro e vários cartões de crédito" - enquanto fazia a limpeza do carro.

Decidiu "andar às voltas" para encontrar Neuer e devolver-lhe os pertences. Tentou voltar a casa do germânico, sem sucesso, e acabou por percorrer cerca de 120 quilómetros, mas apenas terá conseguido entregar os bens a um vizinho do futebolista.

Deixou os dados na expectativa de receber uma eventual recompensa.... que chegou semanas depois, mas que o deixou desiludido. O guarda-redes enviou-lhe uma camisola autografada, algo que o motorista considerou inaceitável. "Esta recompensa é uma brincadeira! Eu tenho quatro filhos, não posso fazer nada com esta camisola", revelou ao "Bild".

Até ao momento, Manuel Neuer ainda não reagiu ao caso.