TCA recusa pedido do Rebordosa para suspender jogo do Salgueiros-Vianense

O Tribunal Central Administrativo (TCA) do Sul recusou, esta sexta-feira, o pedido do Rebordosa para suspender o jogo do Campeonato de Portugal entre o Salgueiros e o Vianense, julgando improcedente a providência cautelar requerida por aquele clube.

Em fevereiro, estalou a polémica no jogo entre o Salgueiros e o Marítimo B, no Campeonato de Portugal. Amadu Turé, avançado do clube portuense, foi expulso e encostou a cabeça ao árbitro João Loureiro, que caiu no relvado e interrompeu a partida aos 87 minutos. O caso seguiu para o Conselho de Disciplina, que entendeu que não houve agressão do jogador e a Federação Portuguesa de Futebol deu o jogo por concluído. Assim, o Salgueiros ganhou um ponto que lhe permitiu o apuramento à fase de subida da Liga 3, à frente do Rebordosa.

Por sua vez, o Rebordosa recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul e requereu uma providência cautelar para suspender o encontro entre o Salgueiros e o Vianense, da primeira jornada do play-off de subida, agendado para este domingo, dia 30. Segundo sabe o JN, o TCA considerou a providência cautelar apresentada pelo Rebordosa improcedente, "Mantendo-se integralmente a decisão" da FPF, pode ler-se na decisão, a que o JN teve acesso.

Quanto ao castigo aplicado a Amadu Turé (três jogos de suspensão), o Tribunal também decidiu "absolver a Federação Portuguesa de Futebol da instância nessa parte".