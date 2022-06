Tchouameni oficializado no Real Madrid em manhã agitada na Liga 2

JN Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio de 22 anos assinou por seis temporadas pelos merengues, num negócio que pode chegar aos 100 milhões de euros. No mercado nacional, o Boavista oficializou a chegada de Bruno Lourenço e, na Liga 2, há reforços em Penafiel e Faro.

Boavista: O médio Bruno Lourenço deixou o Estoril Praia para assinar com o Boavista por três temporadas, oficializaram os axadrezados. É o terceiro reforço para a temporada 2022/2023, após o defesa central Vincent Sasso e o avançado Salvador Agra.

Penafiel: Adriano Castanheira foi emprestado aos durienses pelo Paços de Ferreira. O acordo é válido por uma temporada. O avançado, de 29 anos, representou o Chaves na última época, igualmente cedido pelos castores. Em 2021/2022, marcou quatro golos e fez igual número de assistências, nos 28 jogos em que participou.

Académico de Viseu: O lateral direito Rafael Bandeira renovou até 2024 com os viseenses, que competem na Liga 2. O futebolista, de 21 anos, tinha chegado a Viseu em janeiro, proveniente do Amiens (França), depois de ter passado pela formação do Sporting e da Juventus.

Sporting da Covilhã: O guarda-redes Igor Araújo, o defesa-central Jaime Simões e o avançado Fabrice Tamba renovaram pelo clube que garantiu a manutenção na Liga 2 após sair vencedor do play-off com o Alverca, do terceiro escalão. Estas são as únicas confirmações no plantel serrano, além das já anunciadas renovações do guarda-redes Bruno Bolas, do lateral-direito Tiago Moreira e do médio Gilberto, o capitão da equipa.

Farense: Vítor Gonçalves (ex-Nacional da Madeira) foi anunciado como reforço pelo clube algarvio, da Liga 2. "Estou muito feliz por voltar à minha região e representar este histórico clube. Agradeço a aposta e quero ajudar o clube a alcançar os objetivos propostos, com confiança e trabalho", disse o jogador, de 30 anos, aos canais do clube.

Real Madrid: Aurélien Tchouameni assinou por seis temporadas pelos 'merengues'. O internacional francês, de 22 anos, trocou o Mónaco pela capital espanhola num negócio avaliado em 80 milhões de euros, aos quais há que acrescentar outros 20 milhões de euros por objetivos. "Estou muito feliz por estar aqui para começar a minha história no Real Madrid, o melhor clube do mundo", referiu o jogador, após rubricar contrato com o campeão espanhol e europeu.

PUB

Levante: Pepelu, que em Portugal jogou pelo Tondela e o V. Guimarães, renovou por dez temporadas com o Levante, despromovido à 2.ª liga espanhola na última época. "Este é um dia muito especial para mim porque estou onde quero estar", disse o médio, de 23 anos, na cerimónia que oficializou o acordo.

Hellas Verona: Em comunicado publicado no seu site oficial, o Verona confirmou a chegada de Gabriele Cioffi, técnico que passou as duas últimas épocas na Udinese, primeiro como adjunto e depois como técnico principal. O treinador, de 46 anos, assinou contrato até junho de 2024 e sucede ao croata Igor Tudor, que levou o Verona ao nono lugar na última edição da Serie A.