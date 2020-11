Técnico de equipamentos do Benfica multado e suspenso por criticar arbitragem

JN Hoje às 18:42 Facebook

João Valentim foi, esta terça-feira, castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico de equipamentos do Benfica foi multado em 3825 euros e suspenso 23 dias, por palavras dirigidas a um elemento da equipa de arbitragem no último duelo no Estádio da Luz, frente ao Braga, referente à sétima jornada.

"Os jogadores do Braga gozam convosco. Vocês são lixo", pode ler-se no relatório.

O Braga venceu (3-2), no domingo, o Benfica no Estádio da Luz na sétima jornada da Liga. Iuri Medeiros, Francisco Moura e Seferovic, estes em dose dupla, marcaram os golos do jogo.