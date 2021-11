Técnico diz que "Tondela não pensou em pedir adiamento do jogo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:15 Facebook

Josh Viela, treinador adjunto do Tondela, admitiu ​​​​​​​que o resultado diante do Sporting foi "justo" mas que a equipa beirã mostrou "personalidade".

"Todos conhecemos as capacidades ofensivas do Sporting e hoje aproveitou as oportunidades que teve. Tentámos aproveitar as costas do Sporting, mas não marcámos nas ocasiões que criámos e por isso acho que o resultado é justo. As baixas às vezes acontecem por lesões, neste caso é por covid-19. Está entre nós e temos de encontrar soluções. A equipa mostrou personalidade, os jogadores mostraram a melhor versão e o Tondela foi muito competitivo num cenário muito complicado", começou por dizer Josh Viela, garantindo que o clube beirão não pensou em pedir o adiamento do jogo.

"A comunicação com Pako Ayesterán [não esteve no banco por estar infetado com covid-19] é permanente. Estivemos em contacto nos momentos antes do jogo, ontem, anteontem, hoje durante todo o dia. O treinador ficou contente porque a equipa mostrou personalidade e criou dificuldades a um adversário muito difícil. Em nenhum momento pensámos em pedir adiamento do jogo. Como já disse, as baixas às vezes são por lesão, às vezes são por covid-19. É verdade que os últimos dias foram complicados, mas o plantel tem 25 jogadores e todos contam para nós, por isso era com esses que íamos jogar", concluiu.

O Sporting venceu (2-0) o Tondela, em Alvalade, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Sarabia e Paulinho marcaram os golos. João Palhinha lesionou-se e saiu do relvado em lágrimas.