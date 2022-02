Técnico do Estugarda impressionado com Tiago Tomás

Hoje às 15:02 Facebook

Pellegrino Matarazzo, treinador do Estugarda, elogiou, esta quinta-feira, Tiago Tomás que tem causado boa impressão nos treinos e pode ser utilizado como avançado ou extremo direito. O atleta, cedido pelo Sporting até 2023, pode estrear-se já na receção ao Eintracht Frankfurt, este sábado, num jogo da Bundesliga.

O técnico norte-americano referiu que o jovem avançado tem causado boa impressão nos treinos. "Vamos ver o quanto da nossa ideia de jogo já interiorizou. Pode ser utilizado no centro do ataque ou como extremo direito. Traz muita velocidade, ataca a profundidade e atua com muita vontade e determinação", sublinhou o responsável.

Matarazzo enalteceu ainda as qualidades extra futebol. "Tiago é muito aberto e acolhedor. Fala muito bem inglês, por isso a comunicação não é um problema e foi muito bem recebido", sublinhou sobre o atacante cedido por época e meia, num contrato em que os germânicos asseguraram uma opção de compra.

O Estugarda recebe o Eintracht Frankfurt, este sábado, em jogo da 21.ª jornada da Bundesliga, e que pode servir para a estreia do jovem futebolista.