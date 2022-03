Técnico do Lixa B deixa cargo após confrontos

José Pedro Gomes Hoje às 22:06 Facebook

O treinador do FC Lixa B que, alegadamente, tentou agredir um jogador do GD Livração, no duelo entre as duas equipas, no sábado, para a 1.ª Divisão da Associação de Futebol Porto, deixou o clube na sequência dos incidentes no final da partida, que precipitaram confrontos entres jogadores e elementos dos clubes.

A confirmação da cessação de funções do técnico foi dada ao JN pela presidente do Lixa, que frisou que o clube "não se revê em episódios de violência". "Logo após os incidentes abrimos um inquérito interno para sabermos quem mais esteve envolvido numa situação que repudiamos. Nessa sequência, o nosso treinador já nos informou que não continua no clube", partilhou Luciana Monteiro.