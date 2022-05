Técnico e base da equipa são para manter no regresso à Liga

Ainda na ressaca dos festejos do regresso ao escalão maior do futebol nacional, os responsáveis do emblema vila-condense já começaram a preparar a próximo época na Liga, contando com o treinador Luís Freire e com a base da equipa que domingo carimbou a subida de divisão e o título de campeã nacional.

O JN sabe que a renovação com o técnico deve ficar acertada ainda esta terça-feira, seguindo-se a definição de plantel de onde devem transitar uma boa parte dos atletas mais utilizados pelo treinador ao longo da época.

Os objetivos para a próxima temporada foram estabelecidos, publicamente, pelo presidente do clube, António Silva Campos, na cerimónia de receção do plantel promovida, esta segunda-feira, pela Câmara de Vila do Conde. "Vamos retificar a nossa equipa, mas ter os pés bem assentes na terra. A única promessa é ter um grupo capaz de fazer um campeonato tranquilo à imagem do que o Rio Ave tem habituado", disse o dirigente.

Nessa mesma cerimónia, onde alguns adeptos vieram saudar a equipa, todos os elementos do plantel, direção e staff, receberam do município medalhas alusivas à conquista.

O treinador Luís Freire lembrou "o orgulho por todo o grupo ter honrado a gentes de trabalho de Vila Conde", enquanto o presidente da autarquia, Vítor Costa, apontou que a "equipa vai ficar na história do município", e, garantindo apoio , falou "no sonho de ver o Rio Ave novamente na Europa".