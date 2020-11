Telma Monteiro medalha de prata nos Europeus

JN Hoje às 17:46 Facebook

A portuguesa Telma Monteiro perdeu esta quinta-feira na final com a húngara Hedvig Karakas, por "ippon", ficando com a medalha de prata na categoria de -57 kg nos Europeus de judo, que decorrem em Praga, na República Checa.

A atleta do Benfica, 11.ª do ranking mundial, cedeu frente à 40.ª da hierarquia por castigos, ao receber o terceiro aos 4.18 minutos do ponto de ouro do combate, que estava empatado no final do tempo regulamentar.

A judoca disputou a sétima final em campeonatos europeus, contando no palmarés com cinco títulos, duas medalhas de prata e sete de bronze, tendo obtido pódios em todas as participações anteriores, desde os 18 anos, a partir de 2004.

Até chegar à final, Telma Monteiro deixou pelo caminho a holandesa Sanne Verhagen (23.ª), a polaca Júlia Kowalczyk (16.ª) e a sérvia Marica Perisic (33.ª), tendo ganho os três combates por "ippon".