Telma Monteiro cai perante a número 1 mundial na luta pelo bronze em Budapeste

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A portuguesa Telma Monteiro falhou uma das medalhas de bronze do torneio de -57 kg do Grand Slam de judo de Budapeste, ao perder por ippon com a israelita Timna Nelson Levy, atual líder mundial.

O combate não durou mais de uma dúzia de segundos até Nelson Levy, campeã europeia em título, executar uma projeção perfeita da judoca lusa, sétima no mais recente ranking mundial, que sai de Budapeste com o quinto lugar.

No outro combate para o bronze, a canadiana Jessica Klimcait derrotou a cubana Arnaes Odelin Garcia. Na final, vitória da japonesa Haruka Funakubo sobre a brasileira Rafaela Silva.

Telma Monteiro ficou isenta da primeira ronda e na segunda encontrou a mongol Ichinkhorloo Munkhtsedev (58.ª do ranking mundial), resolvendo o confronto, muito equilibrado, só após três minutos do golden score, com um wazari.

Nos quartos de final, a judoca lusa dominou claramente o combate contra a 14.ª do ranking mundial, Mina Libeer, alcançando o ippon sobre a belga após um minuto e 30 segundos.

Depois, falhou o acesso à final da prova, ao ceder perante Haruka Funakubo (15.ª vencedora das duas últimas edições do Grand Slam de Paris), através de uma técnica de imobilização da nipónica, efetuada aos dois minutos e sete segundos do encontro.